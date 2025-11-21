Число сделок на рынке новостроек Москвы выросло на 6,4% в октябре

Управлением Росреестра по столице зарегистрировано 11 344 договора участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число сделок на первичном рынке недвижимости Москвы в октябре 2025 года увеличилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 11,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"В октябре управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 344 договора участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 8,1% больше результата сентября текущего года (10 499 ДДУ). По отношению к октябрю 2024 года (10 667 ДДУ) показатель увеличился на 6,4%", - отмечается в сообщении.

Первичный рынок московской недвижимости к середине осени показывает умеренный рост по числу регистрации долевых сделок. Так, например, сегмент жилья (7 711 ДДУ) увеличился как к сентябрю (+5,3%), так и к октябрю прошлого года - плюс 22,7% месяц к месяцу. При этом нежилой фонд (3 633 ДДУ) демонстрирует положительную динамику за месяц на 14,3%, но к октябрьскому значению 2024 года наблюдается сокращение на 17,1%.

Всего в январе-октябре 2025 года Росреестром по Москве зарегистрировано 95 939 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Данный показатель оказался меньше результата 10 месяцев 2024 года (109 917 ДДУ).

При этом, если сделки с квартирами (65 843 ДДУ) год к году сократились на 5,9%, то в сегменте коммерческой недвижимости (30 096 ДДУ) число договоров уменьшилось на 24,7% к январю-октябрю 2024 года.