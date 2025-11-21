РЭО разместил выпуск "зеленых" облигаций на 17,2 млрд рублей



МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) разместил выпуск "зеленых" облигаций для финансирования строительства комплекса по переработке отходов "Новоселки" в Санкт-Петербурге мощностью 600 тыс. тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"Весь объем выпуска, составляющий 17,2 млрд рублей, выкупил Сбер. Выпуск обеспечен залогом денежных требований. Все средства от размещения "зеленого" выпуска РЭО направит на предоставление "зеленого" займа АО "Невский экологический оператор" для реализации проекта. Выпуск "зеленых" облигаций обеспечивает целевое использование средств и полную прозрачность процесса реализации проекта с верифицированными экологическими эффектами", - говорится в сообщении.

В РЭО уточнили, что комплекс "Новоселки" станет одним из ключевых объектов системы обращения с отходами в регионе и обеспечит сортировку и переработку твердых коммунальных отходов по современным экологическим стандартам. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Дата погашения облигаций - 31 октября 2037 года.