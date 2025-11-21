В Магадане в первом чтении приняли проект бюджета на 2026 год

В частности, на обеспечение жильем детей-сирот заложили 390 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета на 2026 год принят в первом чтении в Магаданской области. Доходы региона составят рекордные 89 млрд рублей, написал в своем Telegram-канале председатель областной думы Анатолий Широков.

"Мы приняли в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года. Без преувеличения скажу, что это действительно бюджет развития, который при этом еще имеет яркую социальную направленность. Рекордные доходы - почти 89 млрд рублей - позволяют нам уверенно смотреть в будущее", - написал Широков.

По его словам, почти 20% всех расходов - это расходы на нужды материнства и детства. "Каждый пятый рубль направляем на поддержку наших детей, на их здоровье, образование и комфортную жизнь", - рассказал Широков.

На обеспечение жильем детей-сирот в бюджете 2026 года заложено 390 млн. "Мы договорились с правительством области увеличить эту сумму ко второму чтению. И это не разовая акция, мы начинаем большую работу, чтобы выстроить целостную систему: от предоставления квартиры до гарантированного рабочего места, причем не только в Магадане, но и в районах области", - написал председатель областной думы.

Доходы областного бюджета на 2026 год планируются в сумме почти 89 млрд рублей, расходы - 89,9 млрд рублей. На плановый период 2027 и 2028 годов доходы запланированы в сумме 94,2 млрд рублей и 91,4 млрд рублей соответственно, расходы - 94,5 млрд рублей и 91,8 млрд рублей соответственно. Дефицит на 2026 год прогнозируется в сумме 1,3 млрд рублей, что составляет 1,6% утвержденного общегогодового объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Как сообщили ТАСС в думе, для сравнения, в первом чтении 2025 года доходы бюджета составляли - 63,7 млрд рублей, расходы - 64,6 млрд рублей.