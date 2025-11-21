Кабмин утвердил постановление о реестре резидентов МТОР на Дальнем Востоке

Для резидентов будут доступны нулевая ставка по налогу на прибыль и пониженные страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление о правилах ведения реестра международных территорий опережающего развития (МТОР), которые начнут создаваться с 2026 года на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжает работу по обеспечению правовых основ для международных территорий опережающего развития, которые начнут создаваться с 2026 года. Статус резидента и нахождение в реестре позволит организациям получать меры господдержки", - отмечается в сообщении.

Для резидентов МТОР будут доступны нулевая ставка по налогу на прибыль и пониженные страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет, а также гарантии стабильности на срок до 15 лет, включающие сохранение условий по налогообложению, землепользованию, градостроительной деятельности и мерам господдержки даже в случае их изменения в стране в целом.

"Реестр будет функционировать в электронном виде и содержать сведения о резиденте, виде его экономической деятельности, соглашении об осуществлении деятельности на международной территории опережающего развития", - уточнили в кабмине.

В МТОР будет идти совместная с иностранными компаниями реализация проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, которые одобрит правкомиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. При этом объем капиталовложений в инвестпроект должен составлять не менее 500 млн рублей.

"Создание международных ТОР станет новым инструментом для привлечения крупных иностранных инвестиций на Дальний Восток с обеспечением гарантий и преференций для резидентов. Такие территории будут образованы по решению правительства или на основании международного договора", - отмечается в сообщении.

Закон о международных территориях опережающего развития был инициирован правительством и подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2025 года.