В России заявили о возможности помочь Эфиопии с производством молока

Торгпред страны в республике Ярослав Тарасюк отметил, что в африканской стране традиционно сильны европейские компании

Редакция сайта ТАСС

АДДИС-АБЕБА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские компании, которые производят молоко и куриное мясо, могли бы инвестировать в Эфиопию и развивать там производство, чтобы восполнить нехватку этих продуктов. Об этом сообщил торгпред РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк на сессии в рамках международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки.

По его словам, в Эфиопии производится порядка 4,5 млрд л молока в год, но этого крайне недостаточно. "Ежегодный уровень потребления молока всего 25 литров на человека в год", - отметил он.

"Есть достаточно много новых проектов. Традиционно европейские компании здесь сильные, у них есть мощности. Британцы сейчас запускают крупный проект по производству молока. Ждем, конечно, российские компании", - добавил Тарасюк.

Он также отметил, что Эфиопия производит всего 68 тыс. тонн куриного мяса. "Поэтому, конечно, большие есть возможности в Эфиопии для инвестирования, кредитования, соинвестирования в сельскохозяйственный сектор. Призываю российские компании приходить сюда, инвестировать", - подчеркнул торгпред.

Конференция по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки проходит в Аддис-Абебе 20-21 ноября. Организатором выступает Россотрудничество при поддержке Минсельхоза и МИД РФ. Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на формирование деловых связей между российскими и африканскими партнерами, выработку практических решений для развития агропромышленного комплекса Африки и стимулирование экономического роста региона.