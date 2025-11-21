В США заявили о готовности снизить пошлины на говядину и цитрусовые из ЕС

Идет работа, чтобы ЕС снизил некоторые санитарные стандарты, которые мешают американским продуктам выйти на европейский рынок, заявил заместитель министра сельского хозяйства Люк Линдберг

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. США готовы рассмотреть возможность снижения торговых пошлин на некоторые продукты из стран ЕС, в том числе на говядину и цитрусовые. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства США Люк Линдберг.

Президент США Дональд Трамп 14 ноября подписал указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия пошлин, введенных ранее на экспорт других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.

"Мы импортируем некоторую белковую пищу, возможно, говядину из ЕС, которая также подпадает под эту категорию. Или некоторые цитрусовые. <...> Президент [Трамп] стремится к тому, чтобы цены на продукты питания в Америке были доступными", - сказал он в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, сейчас идет работа, чтобы ЕС снизил некоторые санитарные стандарты, которые мешают некоторым американским продуктам выйти на европейский рынок.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) заявляла, что намерена передать представителям администрации США список товаров, которые Брюссель хочет вывести из-под действия американских пошлин. В список войдут медицинские приборы, вина, крепкие алкогольные напитки, пиво и макаронные изделия.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.