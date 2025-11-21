Ozon обсуждает с 17 банками их участие в программе лояльности маркетплейса

Требования банков направлены на ограничение популярных цифровых платформ, что ухудшит условия для жителей страны, снизит доступность товаров, отметили в компании

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ozon обсуждает с 17 банками их участие в открытой программе лояльности маркетплейса в целях создания выгодных цен для россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ozon, исходя из принципа равных условий, прозрачности и предсказуемости в октябре 2025 года открыто озвучил всему банковскому рынку предложение на равных условиях участвовать в нашей открытой программе лояльности и инвестировать в прямую выгоду для десятков миллионов россиян, сделав цены для них еще более привлекательными. В формате очень конструктивного диалога эту возможность обсуждают с нами уже 17 банков", - сказано в сообщении.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Позже в пресс-службе Сбера уточнили, что авторы инициативы поддерживают скидки на маркетплейсах, однако связывание цены товара с конкретным платежным инструментом может вводить покупателей в заблуждение.

По словам представителя компании, банки в своем письме очень однозначно артикулировали предложение запретить на маркетплейсах любые скидки, бонусы и кешбэки в принципе. Это поднимет цены как минимум для 85 миллионов жителей страны и сдержит рост бизнеса сотен тысяч предпринимателей.

"Внезапная смена риторики за ночь явно говорит о том, что требования пяти банков направлены только на ограничение популярных цифровых платформ, что ухудшит условия для жителей страны, снизит доступность товаров. При этом сами банки постоянно продвигают свои кешбэки, не предоставляя их, например, при оплате через СБП", - отметили в Ozon.