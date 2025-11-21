Госсовет: в России около 70% угольных предприятий работают в убыток

Сальдированный убыток отрасли за восемь месяцев 2025 года достиг 263,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Колбасов/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В России порядка 70% угольных предприятий работают в убыток. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня в угольной отрасли сохраняется кризисная ситуация. Порядка 70% предприятий работают в убыток", - сказал Николаев на заседании комиссии Госсовета.

Николаев отметил, что сальдированный убыток отрасли за восемь месяцев 2025 года достиг 263,2 млрд рублей, в 2,3 раза превысив итоговый уровень 2024 года - 112,6 млрд рублей. "Региональные бюджеты угледобывающих регионов продолжают терять налоговые поступления от угольных предприятий. Это негативно сказывается на их социально-экономическом положении", - сообщил он.

Николаев добавил, что общий объем добычи угля сохраняется на уровне 2024о года только за счет роста добычи в регионах Дальневосточного федерального округа.