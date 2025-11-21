"Ъ": операторы обвинили "Билайн" в недобросовестной конкуренции



МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Мегафон", МТС и Т2 направили коллективное письмо руководству "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), в котором указали, что новые акции последнего направлены "на причинение убытков" другим операторам. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо, в Т2 подтвердили отправку письма.

Как сообщает газета, в середине ноября "Вымпелком" пообещал абонентам, что при переносе номера к нему они получат бессрочную скидку 50% на оплату услуг связи. Кроме того, компания будет зачислять 50 коп. на счет мобильного телефона за каждую полную минуту разговора, если абонент отвечает на вызов от другого мобильного оператора.

"Мегафон", МТС и Т2 просят от "Вымпелкома" немедленно прекратить акцию. В противном случае они намерены подать иски о возмещении убытков в суд и обратиться в ФАС с просьбой признать действия оператора недобросовестной конкуренцией. В своем письме операторы отмечают, что ФАС уже принимала аналогичные решения по подобным акциям.

В ФАС газете сообщили, что в случае поступления обращения операторов связи рассмотрят действия "Вымпелкома" на предмет соответствия антимонопольному законодательству и при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования.

В свою очередь в "Вымпелкоме" изданию заявили, что намерены продолжать акцию, добавив, что она опирается на зарекомендовавшие себя практики. Там также добавили, что в банковской сфере аналогичные принципы реализованы через кешбэк.