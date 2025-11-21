Импортозамещенный самолет МС-21 совершил 23 сертификационных полета из 293

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в планах завершить сертификацию в конце 2026 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, лайнер на данный момент совершил 23 сертификационных полета из 293, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Самолет МС-21 совершил 23 сертификационных полетов из 293. Планируем завершить сертификацию в конце следующего года", - сказал он.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км.