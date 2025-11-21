Дерипаска призвал банки давать скидки по примеру маркетплейсов

Такая мера привлечет больше клиентов, отметил бизнесмен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал российские банки пересмотреть политику ценообразования и активнее предлагать скидки на свои продукты. По его мнению, такой подход позволит финансовым организациям привлечь больше клиентов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Наблюдая за схваткой банков и маркетплейсов (WB и Ozon), двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе," - заявил Дерипаска.

Предприниматель подчеркнул, что банкам следует сосредоточиться на повышении привлекательности собственных предложений для конечного потребителя и давать скидки на ипотеку, автокредиты, лизинг и банковские комиссии.

Дерипаска также отметил, что положительно относится к созданию банков маркетплейсами. По его мнению, такие финансовые институты могут стать инструментом для борьбы с инфляцией и стимуляции экономики предложения.

"И, кстати, я не вижу ничего плохого в банках маркетплейсов. Просто часть вкладов граждан, а это десятки триллионов рублей, плавно перетекут в эти два банка (Ozon и WB), которые будут финансировать производство своих основных поставщиков, ну и, конечно, потребителей", - считает Дерипаска.

Предприниматель подчеркнул, что подобный механизм, безусловно, "будет сильным инструментом в борьбе с инфляцией" и позволит запустить экономику предложения.