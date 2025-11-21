В Госсовете считают актуальными соглашения между регионами и РЖД о вывозе угля

По словам главы Якутии Айсена Николаева, практику заключения соглашений с субъектами РФ необходимо продолжить

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вопрос заключения соглашений между регионами и РЖД о гарантированных объемах вывоза угля по железной дороге на 2026 год остается эффективным механизмом. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.

"Актуальными являются вопросы заключения соглашений между регионами и РЖД о гарантированных объемах вывоза угля по железной дороге, а также рост затрат на железнодорожные перевозки угля", - сказал Николаев на заседании комиссии Госсовета.

Николаев отметил, что, в соответствии с решением правительства Российской Федерации, с декабря 2025 года ж/д тариф на перевозку угля будет повышен на 10%, а с января 2026 года предусмотрен коэффициент 1,1 за порожний пробег подвижного состава. "При таких условиях необходимо вернуться к обсуждению вопроса о предоставлении РЖД скидок при перевозке угля и компенсации этих затрат из федерального бюджета", - сказал Николаев.

По его словам, практику заключения соглашений с регионами необходимо продолжить. "Это эффективный механизм, обеспечивающий планирование деятельности предприятий и поддержание стабильности в регионах. Замена этого механизма на соглашения с угольными компаниями на условиях "вези-плати" в текущих условиях не может являться альтернативой, поскольку может повлечь дополнительную финансовую нагрузку на отрасль и еще больше дестабилизировать ситуацию", - пояснил он.