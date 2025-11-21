Аксаков предположил, как Россия ответит ЕС на изъятие ее активов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что это может быть национализация активов "американских и других западных стран, которые работают в России"

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Активы американских и других западных компаний в России могут быть национализированы в качестве ответа на возможное изъятие российских активов в ЕС, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Госдума обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением поручить правительству и Банку России заранее подготовить план действий на случай, если Евросоюз примет решение о конфискации российских активов.

"Я его [план] не видел. Но я могу только предполагать, что те активы американских и других западных стран, которые работают в России, будут национализированы. Плюс будем смотреть с зарубежными активами этих стран, тоже принимать решение", - отметил Аксаков.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что план ответных мер на конфискацию российских активов уже подготовлен.