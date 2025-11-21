Россия в 2025 году впервые экспортировала молочную продукцию в Мавританию

В январе - октябре 2025 года поставки составили около 80 тонн на сумму почти $190 тыс., сообщил федеральный центр "Агроэкспорт"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия в текущем году впервые экспортировала молочную продукцию в Мавританию. В январе - октябре 2025 года поставки составили около 80 тонн на сумму почти $190 тыс., сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за январь - октябрь 2025 года Россия поставила в Мавританию около 80 тонн молочной продукции на сумму почти $190 тыс. Это событие отмечено впервые за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщает "Агроэкспорт", Россия экспортирует в Мавританию активные дрожжи: за 10 месяцев 2025 года объем поставок превысил 75 тонн на сумму свыше $170 тыс.

"Максимальный показатель выручки от экспорта сельхозпродукции был зарегистрирован в 2020 году, когда Россия ввезла [в Мавританию] продукции АПК на более чем $31 млн благодаря поставкам пшеницы", - добавляется в сообщении федерального центра.