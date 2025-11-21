Выручка Cloud.ru по РСБУ за девять месяцев выросла на 64,7%

Показатель увеличился до 56,1 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Общая выручка облачных и ИИ-решений Cloud.ru по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2025 года увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 64,7%, достигнув 56,1 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Согласно отчетности, выручка Cloud.ru от ИИ-направления за отчетный период составила 30,3 млрд рублей, достигнув доли в 54%, тогда как этот же показатель по итогам аналогичного периода прошлого года составил 16,7 млрд рублей с долей от общей выручки в 48%. "На положительную динамику показателя повлиял рост спроса на сервисы и инфраструктуру для работы с ИИ", - добавили в компании.

Сloud.ru - провайдер облачных и AI-технологий. В мае 2022 года компания вышла из бизнес-экосистемы Сбербанка и с 2023 года работает под брендом Cloud.ru.