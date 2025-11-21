В Росрыболовстве предупредили о случаях продажи поддельной черной икры

Под видом астраханской продукции злоумышленники продают китайскую

АСТРАХАНЬ 21 ноября. /ТАСС/. Деятельность нескольких групп, в последнее время занимающихся поставками поддельной черной икры в РФ, была пресечена Федеральной службой безопасности. Об этом сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, который проводит заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета в Астрахани.

"Есть ряд недобросовестных пользователей, которые под видом астраханской искры продают китайскую. Такие случаи есть, с ними боремся. Это очевидный контрафакт, подмена понятий и обман покупателя", - сказал он, добавив, что за последнее время Федеральной службой безопасности была пресечена деятельность целых групп, которые поставляли браконьерскую икру и продавали китайскую аквакультурную икру под видом российской.

Соколов также сообщил, что в части выпуска осетровых заводы работают по госзаданию - планируемое число их выпуска ежегодно сохраняется на одном и том же уровне, он не снижается и не увеличивается.

Заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета проходит в Астрахани 20 и 21 ноября 2025 года. В нем принимают участие представители Росрыболовства, погранслужбы ФСБ России, власти Астраханской области, Республик Дагестан и Калмыкия, ученые, руководители рыбодобывающих предприятий и ассоциаций, члены туристической лиги Астраханской области. На совете в том числе оценят водохозяйственную обстановку и результаты естественного воспроизводства рыб в 2025 году, а также дадут прогнозы на будущее.