Заммэра: пять отраслей станут основой развития индустриального сектора Москвы до 2030 года

По словам Максима Ликсутова, наибольший вклад среди отраслей внесет радиоэлектроника, в том числе микроэлектроника и фотоника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы назвали пять высокотехнологичных производств, которые станут драйверами роста и обеспечат более 80 % от общего увеличения валовой добавленной стоимости (ВДС) индустриального сектора до 2030 года. Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, это радиоэлектроника, электромобилестроение, производство лекарств, продуктов питания и медицинских изделий.

"В рамках стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, утвержденной Сергеем Собяниным, определено пять ключевых отраслей. Это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления. Они станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости индустриального сектора до конца десятилетия - в денежном выражении свыше 2,2 триллиона рублей", - приводятся слова Ликсутова на сайте столичной мэрии.

По его словам, наибольший вклад среди отраслей внесет радиоэлектроника (в том числе микроэлектроника и фотоника). На этот сектор придется 40% от общего прироста.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году доля Москвы в ВДС промышленности России увеличится с 18 до 22 процентов. Динамика показателя определяет социально-экономический вектор, включая уровень оплаты труда, налоговую базу и деловую активность в целом.