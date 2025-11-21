Экспорт продукции АПК РФ в Африку к 2030 году может превысить $7,5 млрд

Руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин также отметил, что поставки животноводческой продукции увеличились почти в три раза в физическом выражении и более чем в четыре раза в стоимостном выражении

АДДИС-АБЕБЕ, 21 ноября. /ТАСС/. Российский экспорт продукции АПК в африканские страны к 2030 году может превысить $7,5 млрд, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на круглом столе "Россия-Африка: стратегическое партнерство в сфере АПК для обеспечения продовольственной безопасности" в рамках международной конференции по вопросам обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки.

"Мы видим значительный потенциал в расширении поставок российской аграрной продукции в Африку. К 2030 году объем российского аграрного экспорта в африканские страны может превысить $7,5 млрд. Основу наших поставок будут по-прежнему составлять зерновые, но также значительным потенциалом обладают растительные масла, мясная и молочная продукция, рыба, готовые продукты питания", - сказал Ильюшин.

По его словам, российский аграрный экспорт в африканские страны стабильно растет. Так, за последние пять лет он увеличился более чем в два раза и в 2024 году достиг почти $7 млрд. В том числе поставки животноводческой продукции увеличились почти в три раза в физическом выражении и более чем в четыре раза в стоимостном выражении, до 23 тыс. тонн на сумму $32 млн в 2024 году.

Говоря о поставках рыбы и морепродуктов Ильюшин отметил, что до введения санкций, осложнивших финансовые транзакции и логистику, Россия поставляла в страны Африки почти 200 тыс. тонн рыбы ежегодно. "Сегодня перед нами стоит задача вернуться на досанкционный уровень. У нас есть значительный потенциал в увеличении поставок. В прошлом году мы отгрузили государствам Африки 31 тыс. тонн мороженой рыбы, что составляет всего 1,4% от их импорта этого продукта", - рассказал он.