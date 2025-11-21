Эмиратский инвестор IHC заинтересован в покупке зарубежных активов "Лукойла"

Потенциальный инвестор обратился с соответствующим запросом к Министерству финансов США

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Базирующийся в Абу-Даби инвестиционный фонд International Holding Company (IHC) выразил интерес к приобретению зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл", сообщает агентство Reuters.

В эмиратской компании заявили агентству, что потенциальный инвестор обратился с соответствующим запросом к Министерству финансов США, которое ранее внесло "Лукойл" и его дочерние структуры в санкционные списки.

IHC - один из наиболее быстрорастущих инвестиционных холдингов ОАЭ, деятельность которого контролирует суверенный фонд Абу-Даби. Компания управляет диверсифицированным портфелем активов в сферах энергетики, технологий и промышленности. Компания считается одной из крупнейших в стране по объему активов.

В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в свои санкционные списки. После этого компания сообщила, что в связи с введением ограничительных мер намерена продать свои международные активы.