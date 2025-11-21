ФНС работает над соглашениями об информационном обмене с Катаром и Оманом

Глава службы Даниил Егоров пояснил, что это позволит не только защитить инвестиции, но и избежать двойного налогообложения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России работает в настоящее время над соглашениями об обмене налоговыми данными с Катаром и Оманом, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас соглашения заключены с определенным количеством стран. Новые соглашения - Эмираты и Малайзия. Идут соглашения с Оманом и Катаром", - сказал он. Егоров пояснил, что это позволит не только защитить инвестиции, но и избежать двойного налогообложения.