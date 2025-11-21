Бюджет Пензенской области на 2026 год приняли в первом чтении

Дефицит составит 2 млрд 94,5 млн рублей

ПЕНЗА, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Пензенской области на сессии в пятницу приняли бюджет региона на 2026 год с дефицитом в 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"На 2026 год доходы прогнозируются в размере 102 млрд 54,9 млн рублей, расходы - 104 млрд 149,4 млн рублей, дефицит - 2 млрд 94,5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Доходы бюджета региона на 2027 год планируются в объеме более 104 млрд рублей, расходы - 104,8 млрд рублей, дефицит составит 825,5 млн рублей. Объем доходов бюджета на 2028 год прогнозируется в объеме 110,3 млрд рублей, расходы будут на уровне 110,4 млрд рублей, дефицит оценивается в 35,1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, бюджет региона на 2026-2028 годы остается социально ориентированным. Ежегодно более 60% средств будет направлено на развитие отраслей социально-культурной сферы. Так, в 2026 году на ее финансирование направят почти 67 млрд рублей. На поддержку реального сектора экономики в 2026 году направят более 19% от всего объема расходной части, в 2027-2028 годах этот показатель составит 18,7% и 19,5% соответственно.

Бюджет Пензенской области на 2025 год был принят с дефицитом в 6,2 млрд рублей. С учетом последних поправок, утвержденных в сентябре, доходная часть бюджета составляет почти 99,6 млрд рублей, расходы - 106,4 млрд рублей, дефицит - 6,8 млрд рублей.