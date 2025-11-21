В России обсуждают сроки действия лимита роста цен топлива на бирже

С учетом изменения конъюнктуры рынка уже были скорректированы шаги цен аукционов, отметил Петербургской биржи Игорь Артемьев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ и Минэнерго обсуждают, в течение какого времени на Петербургской бирже продолжит действовать лимит роста цен на бензин на уровне 0,01%, сообщил журналистам глава биржи Игорь Артемьев.

"Посмотрим. Сейчас правительство и Минэнерго обсуждают этот вопрос. Биржа в данном случае - инфраструктура рынка", - сказал Артемьев, отвечая на вопрос о том, сколько еще будет действовать эта мера, которая изначально вводилась как временная.

С учетом изменения конъюнктуры рынка уже были скорректированы шаги цен аукционов, напомнил он.

Ранее Петербургская биржа сохранила до 28 ноября верхнюю предельную границу колебания цены на бензин на уровне +0,01%, но скорректировала порог отклонения цены вниз до -10% против -20%. Теперь с 11 ноября по 28 ноября установлены границы колебания цены по бензинам АИ-92 и АИ-95, а также зимнему, арктическому дизельному топливу на уровне +0,01%/-10% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту. При этом границы колебания цены на межсезонному и летнему дизельному топливу, а также топливу для реактивных двигателей теперь установлены в диапазоне +0,1%/-10%.