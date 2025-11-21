В Хакасии в 2025 году ожидают падение экспорта угля на восток на 20%

Снижение прогнозируют до чуть более 5 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Хакасии по итогам 2025 года ожидают снижение экспорта угля из региона в восточном направлении на 18-20%, до чуть более 5 млн тонн. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"В целом мы прогнозируем по году, по восточному направлению, которое для нас наиболее важно и наиболее интересно нашим предприятиям, падение на 18-20% по сравнению с 2024 годом, когда у нас действовало соглашение (с РЖД о вывозе угля в восточном направлении - прим. ТАСС) и мы вывезли 6,5 млн тонн, то в этом году, скорее всего, если ничего не изменится, мы вывезем чуть больше 5 млн тонн", - сообщил глава региона.

По словам главы региона, за десять месяцев этого года в целом отгрузка угля из региона выросла на 9%, но этот рост был обеспечен за счет менее маржинальных для угледобывающих предприятий направлений - экспорта на запад, и поставкам на внутренний рынок. "При этом, этот незначительный рост отгрузки угля связан с тем, что предприятиям просто надо сохранять коллективы и они в убыток себе продают и на внутренний рынок, и в западном направлении", - подчеркнул Коновалов. По его информации, по итогам 10 месяцев совокупный убыток предприятий угольной отрасли достиг 10 млрд рублей, а по итогам года ожидается сумма в 12 млрд рублей. По вине работодателя в простое находится 94 человека.

Глава региона подчеркнул, что угольная отрасль республики обеспечивает порядка 20% ВРП и 25% собственных доходов консолидированного бюджета Хакасии. Среди мер поддержки - власти региона предлагают вернуться к соглашениям РЖД с регионами о гарантированных объемах вывоза угля в восточном направлении, для Хакасии такие объемы должны составлять не менее 10 млн тонн. Кроме того, по мнению Коновалова, необходимо возобновить применение понижающих коэффициентов при экспорте энергетического угля и вернуть скидки в 12,8% в тарифном коридоре РЖД при экспорте угля в южном и северно-западном направлении.

В республике сегодня работают восемь угольных предприятий. На угледобывающих предприятиях занято около 5,7 тыс. человек и 12,5 тыс. человек в смежных отраслях экономики, а с учетом их семей от угледобывающей отрасли зависят около 50 тыс. жителей республики (около 10%).