ЕК продолжит попытки экспроприировать активы РФ независимо от решения по Украине

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас 20 ноября заявила, что Евросоюз имеет "собственный план из двух пунктов": ослаблять Россию и поддерживать Украину

БРБЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия будет продолжать пытаться экспроприировать суверенные активы России вне зависимости от реализации мирных предложений США по Украине. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Да, я могу подтвердить, что наша интенсивная работа по замороженным активам России будет продолжаться", - сказала она, отвечая на вопрос, продолжит ли Еврокомиссия работу над экспроприацией активов РФ, несмотря на предложения США по урегулированию на Украине.

Комментируя ситуацию вокруг американских предложений, Пинью процитировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая находится в Йоханнесбурге на открывающемся в субботу саммите Группы 20. Глава ЕК обещала провести срочные консультации с лидерами стран ЕС по американским предложениям и потребовала, чтобы план урегулирования на Украине был одобрен Евросоюзом.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас 20 ноября на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД ЕС заявила, что ЕС имеет "собственный план из двух пунктов": ослаблять Россию и поддерживать Украину.

Ранее Еврокомиссия оценила финансовые потребности Киева во внешнем финансировании в 135,7 млрд евро в 2026-2027 годах, из которых свыше 80 млрд евро пойдут на закупку оружия, при условии, что боевые действия на Украине закончатся в 2026 году.