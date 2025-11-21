Цена бензина АИ-92 на бирже за неделю снизилась более чем на 5%

Цена АИ-95 упала на 2,59%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах вернулась к снижению, за неделю потеряла в цене больше 5%. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ уменьшилась за день на 0,43%, а за неделю - на 2,59%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на сегодняшних торгах подешевел на 0,01% - до 60,286 тыс. рублей за тонну (-5,36% за неделю). При этом цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,43% - до 71,055 тыс. рублей за тонну (-2,59% за неделю).

Стоимость летнего дизельного топлива прибавила за день на 0,52% - до 57,24 тыс. рублей за тонну, но упала на 3,3% за неделю. При этом стоимость межсезонного дизеля уменьшилась на сегодняшних торгах на 0,08%, до 57,852 тыс. рублей за тонну (-5,11% за неделю), а цена зимнего дизеля опустилась на 0,77%, до 74,090 тыс. рублей за тонну, прибавив на 0,13% за неделю.

Топочный мазут подешевел за день на 1,35% - до 19,658 тыс. рублей за тонну, а за неделю - на 0,96%. Цена сжиженных углеводородных газов прибавила на сегодняшних торгах на 1,76% - до 21,181 тыс. рублей за тонну, а за неделю выросла на 3,62%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).