Мишустин назвал повышение прозрачности налоговой системы приоритетом для ФНС

Еще одним приоритетом работы премьер-министр назвал развитие сервисов для населения и бизнеса

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении по случаю Дня работника налоговых органов заявил о необходимости непрерывной работы над повышением открытости и прозрачности налоговой системы. Еще одним приоритетом работы он назвал развитие современных сервисов для населения и бизнес-сообщества.

"Важно постоянно совершенствоваться, повышать прозрачность налоговой системы, развивать новые форматы оказания услуг для граждан и компаний", - сказал Мишустин.

По его словам, работа в этих направлениях будет способствовать "достижению национальных целей и укреплению экономики" России.