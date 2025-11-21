В ГД призвали ввести маркировку для шоколадных конфет с низким содержанием какао

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подчеркнул, что проект не предусматривает отдельной и четкой маркировки для конфет, изготовленных по новым сниженным требованиям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Росстандарта Антону Шалаеву с предложением ввести обязательную маркировку для шоколадных конфет с содержанием какао-продуктов менее 25%. Тексты писем есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность введения обязательной четкой маркировки для шоколадных конфет, которые не соответствуют традиционным стандартам (содержание какао-продуктов менее 25%), но позиционируются как "шоколадосодержащие" или аналогичным образом. Например, использовать понятную для потребителя формулировку, такую как "не является шоколадом", визуально выделенную на упаковке", - написал Чернышов.

По его мнению, также целесообразно разработать рекомендации для торговых сетей по раздельному размещению на полках шоколадных изделий и продуктов с кондитерской глазурью или другими заменителями. Это, по словам парламентария, позволит исключить путаницу и даст потребителю возможность сделать осознанный выбор.

Депутат напомнил, что на портале правовых и нормативно-технических документов проходит общественное обсуждение проекта нового ГОСТ на кондитерские изделия. Согласно проекту, допускается признание шоколадными изделий, содержащих не менее 9% общего сухого остатка какао-продуктов, включая не менее 4,5% какао-масла. "Фактически, это уравнивает в правах качественные шоколадные изделия, произведенные по традиционным рецептурам (не менее 25% сухого остатка какао-продуктов), и их дешевые аналоги, в которых какао-масло зачастую заменяется растительными жирами, в том числе пальмовым маслом", - отметил он.

Чернышов подчеркнул, что проект не предусматривает отдельной и четкой маркировки для конфет, изготовленных по новым сниженным требованиям. "Это нарушает право граждан на достоверную информацию о товаре и создает неравные условия для производителей, дискриминируя тех, кто продолжает выпускать качественную продукцию", - заключил он.