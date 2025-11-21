Guardian: резолюцию на COP-30 не примут без отказа от ископаемого топлива

Соответствующее письмо подписали 29 делегаций

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Часть стран - участниц конференции ООН по климату COP-30, которая проходит в бразильском Белене, будут блокировать принятие итоговой резолюции, пока в нее не будет включен пункт о создании дорожной карты по отказу от ископаемого топлива. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо стран - участниц конференции.

"Мы не можем поддержать решение, которое не будет включать в себя дорожную карту по осуществлению справедливого, упорядоченного и учитывающего интересы всех сторон отказа от ископаемого топлива. Этого ожидают подавляющее большинство стран-участниц, а также представители научного сообщества и люди, которые внимательно следят за нашей работой", - говорится в письме, адресованном бразильскому председательству конференции.

Письмо подписали 29 делегаций, среди которых есть представители европейских стран, а также стран Латинской Америки и Океании. Как сообщила газете министр охраны окружающей среды Колумбии Айрин Велес Торрес, ранее в ходе конференции Бразилия представила участникам "ультимативный" проект итоговой резолюции, который, по мнению политика, "не соответствовал стремлениям и целям [участников конференции] COP-30" касательно необходимости разработать дорожную карту по постепенному отказу от ископаемого топлива. По мнению The Guardian, Бразилия могла действовать под давлением стран - экспортеров нефти, таких как Саудовская Аравия.

19 ноября более 80 стран выступили за создание по итогам COP-30 дорожной карты по отказу от ископаемого топлива. Она предполагает, что страны будут развивать реализацию соглашения, достигнутого в ходе COP-28, где было закреплено стремление отказаться от использования ископаемого топлива к 2050 году.

30-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) проходит в столице штата Пара на севере Бразилии с 10 по 21 ноября.