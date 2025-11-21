Объявления о продаже снижающих плату за проезд большегрузов устройств запретили

Незаконные ресурсы уже заблокировали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве признал запрещенной информацию о продаже специального оборудования, которое используется для уменьшения размера оплаты за проезд большегрузов по федеральным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По административному исковому заявлению прокурора суд признал запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информацию о продаже оборудования, размещенную на интернет-сайтах", - говорится в сообщении. Незаконные ресурсы уже заблокированы.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе прокурорской проверки было установлено, что на электронных ресурсах в свободном доступе размещено описание установки и работы оборудования, предназначенного для уменьшения размера либо невнесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам общего пользования федерального значения автомобилями с разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

В надзорном ведомстве пояснили, что использование подобных устройств является незаконным и влечет административную ответственность. Следовательно, информация, размещенная на уже заблокированных сайтах, могла способствовать совершению противоправных действий.