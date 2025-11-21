Мишустин: благодаря ФНС в бюджет за восемь месяцев поступило 16,5 трлн рублей

Премьер-министр отметил, что работа налоговой службы является фундаментом для развития ключевых отраслей: медицины, науки, образования и культуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 16,5 трлн рублей поступило в российский бюджет за восемь месяцев 2025 года благодаря работе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении по случаю Дня работника налоговых органов.

"Благодаря работе службы за восемь месяцев текущего года в федеральный бюджет уже поступило свыше 16,5 трлн рублей", - отметил он.

Мишустин, который около 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу, подчеркнул, что работа ФНС является фундаментом для развития ключевых отраслей: медицины, науки, образования и культуры. Поэтому, указал премьер, от ее результатов зависят социальная защищенность людей, улучшение инвестиционного климата и достижение страной экономического суверенитета.