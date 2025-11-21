Times of India: Индия стала крупнейшим в мире потребителем мобильного интернета

В среднем на одного индийского жителя в месяц приходится 36 Гб такого трафика

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Индийцы являются крупнейшими потребителями данных мобильного интернета в мире, в среднем потребляя 36 Гб на пользователя в месяц. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на шведскую сетевую компанию Ericsson.

По данному показателю жители Индии опережают США, Китай и страны Западной Европы, поскольку растущему спросу индийцев на подключение к мобильной связи, которое к 2031 году достигнет 1 млрд, способствуют низкие тарифы на интернет и доступные по цене смартфоны. Еще одной причиной стала созданная в Индии экосистема потоковой передачи контента для просмотра видео в социальных сетях.

По прогнозу Ericsson, стремительный рост в Индии потребления данных интернета к 2031 году достигнет 65 Гб на одного пользователя в месяц при среднегодовом темпе роста в 10%. Сейчас этот среднемировой показатель достигает 21 Гб и к 2031 году вырастет до 39 Гб.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее отметил что "стоимость одного гигабайта беспроводного интернета в Индии стоит меньше чашки чая". "Индия входит в число стран с самым высоким уровнем потребления данных на душу населения, цифровая связь - это уже не привилегия или роскошь, а неотъемлемая часть повседневной жизни наших граждан", - сказал он.

По статистике Ассоциации интернета и мобильной связи Индии, число интернет-пользователей в стране в 2025 году превысит отметку в 900 млн. Почти все пользователи интернета (98%) в Индии, население которой составляет 1,4 млрд человек, имеют доступ к контенту на распространенных в стране языках. 47% индийских пользователей интернета составляют женщины. 9 из каждых 10 пользователей мобильной связи в стране взаимодействуют с приложениями со встроенными возможностями искусственного интеллекта.