Лут отметила большой потенциал сотрудничества России с Африкой в АПК

АДДИС-АБЕБА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила большой потенциал развития инвестиционного сотрудничества России с Африкой в сфере агропромышленного комплекса.

"Потенциал развития инвестиционного сотрудничества с Африкой в сфере АПК сложно переоценить, на наш взгляд, он огромен. Россия уже реализует ряд проектов на континенте, и вот здесь хорошим примером является работа крупной российской агропромышленной компании в Нигерии по совместному производству и переработке российского зерна", - сказала Лут на международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки.

Она отметила, что на сегодняшний день, также, как и в свое время Россия, часть стран Африки активно развивают собственное сельхозпроизводство для повышения уровня продовольственной безопасности.

"И в качестве отличного примера здесь, конечно, можно привести Эфиопию, которая в настоящее время вышла на полную самообеспеченность по такой важной сельхозкультуре, как пшеница", - добавила Лут.

По ее словам, активное применение агротехнологий является неотъемлемой частью успешного развития сельхозпроизводства.

"Россия обладает собственными агротехнологиями, селекционными и генетическими достижениями и безусловно готова ими делиться", - подчеркнула министр.

"Перспективным в этом плане является сотрудничество в области селекции семеноводств. Есть ряд культур, которые представляют интерес как для России, так и для африканских стран. Россия заинтересована в проведении с африканскими партнерами совместных сортоиспытаний таких культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, соевые бобы в различных климатических условиях. Это особенно важно для обеспечения продовольственной безопасности, особенно принимая во внимание меняющийся на планете климат. Наша страна имеет все возможности для организации совместных программ по селекции сельхозкультур, с учетом климатических условий Африки", - добавила Лут.