В Приморском крае доходы в бюджет от сферы туризма выросли на 20%

Туристический поток составил около 3 млн человек

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Приморского края от сферы туризма с начала года выросли на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"У нас сегодня туристический поток - около 3 млн человек. И за девять месяцев уже 2,6 млрд рублей поступило в виде налогов в бюджет Приморского края только от прямых отраслей, которые влияют на сферу туризма. Это на 20% больше показателя прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра туризма Приморского края Натальи Набойченко.

При этом в поселке Андреевка в Хасанском округе в течение двух месяцев лета было зафиксировано около 700 тыс. туристов, в городе Находка - около 535 тыс. гостей. Эти цифры, по мнению министра, свидетельствуют о значительном росте интереса к региону и увеличении доходов местного бюджета.

Отмечается, что в этом году в районах Приморья велась разработка концепции развития туризма для привлечения большего числа гостей. Из 26 муниципалитетов шесть получили грантовую поддержку на развитие туристических проектов. Среди наиболее популярных направлений - экологический туризм и создание троп.

"Мы не останавливаемся на этом, мы идём дальше с активными районами и предпринимателями. Создаем базы отдыха, объекты придорожного сервиса, благоустраиваем пляжные территории. Ведем работу по созданию зон кемпинга, благоустраиваем объекты туристического показа. Во всех направлениях опираемся прежде всего на ожидания жителей Приморского края", - добавила Набойченко.