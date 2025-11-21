Ульяновская область получит 2,5 млрд рублей на ремонт объектов водоснабжения

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что это в том числе даст импульс для строительства нового жилья и развития промышленности в регионе

УЛЬЯНОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Почти 2,5 млрд рублей из средств казначейских инфраструктурных кредитов получит Ульяновская область на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в своем канале в мессенджере Max по итогам встречи с губернатором региона Алексеем Русских.

"Кроме того, ранее на штабе одобрили Ульяновской области почти 2,5 млрд рублей в рамках казначейских инфраструктурных кредитов. Эти средства пойдут на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения", - написал он.

Хуснуллин добавил, что это в том числе даст импульс для строительства нового жилья и развития промышленности.

По словам зампредседателя правительства России, в Ульяновской области особое внимание уделяется развитию 21 опорного населенного пункта, где живет более 70% населения. "Это основа для сбалансированного роста всего региона", - отметил он.

Хуснуллин уточнил, что в регионе ведется капремонт трассы Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск с расширением до четырех полос. "Регион также использует механизм комплексного развития территорий (КРТ). Под проекты КРТ определено семь площадок на 71,6 га", - пояснил он.