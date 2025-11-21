Шадаев: жалоб на "период охлаждения" для sim-карт почти нет

Появление этого механизма министр цифрового развития объяснил экспериментами противника и последовательными ответами со стороны России

Редакция сайта ТАСС

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Жалоб на механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников, так называемый "период охлаждения" для sim-карт, почти нет. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев журналисту издания Life Александру Юнашеву.

"Как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля", - сказал Шадаев.

Министр добавил, что эффект от этой меры уже есть, а появление этого механизма он объяснил экспериментами противника и последовательными ответами со стороны России. "Наши люди понимают, что это делается в целях безопасности, и, в общем, насколько я понимаю, меры технические себя оправдывают", - добавил Шадаев.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи в РФ начали использовать новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников - так называемый период охлаждения для sim-карт. В министерстве поясняли, что операторы связи по требованию регуляторов внедрили этот механизм для подтверждения, что sim-карта, попавшая на территорию России из-за рубежа, используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и СМС на такой sim-карте временно блокируются.