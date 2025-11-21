В Москве рентабельность реализации Аи-92 стала положительной впервые с лета

Маржинальная доходность на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо остается положительной в регионе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Рентабельность реализации бензина марки Аи-92 в Московском регионе стала к 18 ноября положительной впервые с начала лета, но на Аи-95 сохраняется отрицательная рентабельность, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства и материалов к заседанию биржевого комитета ФАС о ситуации на рынках нефти, которые приводятся в обзоре.

Так, рентабельность по Аи-92 составляет 0,5% или 0,31 рублей за литр, а на Аи-95 составляет минус 0,7% за литр или минус 0,48 рублей

"Улучшение показателей рентабельности по "Регуляр-92", но сохранение отрицательных показателей по "Премиум-95" влияет на поведение покупателей на биржевых торгах", - отмечается в обзоре.

При этом маржинальная доходность на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо остается положительной в регионе.

Ранее в октябре розничная маржа российских автозаправочных станций (АЗС) оставалась в отрицательной зоне, отмечалось в исследования компании "Эйлер", которое есть у ТАСС.