Россельхозбанк в январе-октябре увеличил финансовую поддержку молочной отрасли

За 10 месяцев предприятия по производству и переработке молока получили кредитную поддержку в размере 158,2 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россельхозбанк в январе-октябре увеличил кредитную поддержку предприятий по производству и переработке молока на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 158,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

"За 10 месяцев 2025 года предприятия по производству и переработке молока получили от Россельхозбанка (РСХБ) кредитную поддержку в размере 158,2 млрд рублей, что на 87% превышает показатель за аналогичный период 2024 года", - сказала Жачкина.

Она отметила, что основными получателями финансов в отрасли остаются агропромышленные холдинги: из общей суммы им выдано 126,1 млрд рублей, малым, средним и микропредприятиям предоставлено 32,1 млрд рублей.

"По производству молока Россия уже входит в первую десятку мировых лидеров и движется к целевому уровню по самообеспеченности. Основа поступательного развития отрасли - создание крупных, современных холдингов, настоящих чемпионов, однако мы активно поддерживаем и небольшие хозяйства. За время работы РСХБ вложил в молочное направление более 1 трлн рублей, поддержал свыше 2,5 тыс. проектов по строительству и модернизации комплексов КРС молочного и смешанного направления, а также производств по переработке молока", - отметила Жачкина.