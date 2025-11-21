ЦБ уточнил прогнозы по прибыли банков на 2025 и 2026 годы

Банк России уточнил, что при отсутствии разовых факторов по итогам 2025 года прибыль сектора будет ближе к верхней границе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Банк России незначительно повысил нижнюю границу прогноза по прибыли банковского сектора по итогам 2025 года, новый диапазон составляет 3,2-3,5 трлн рублей. Одновременно с этим регулятор снизил прогноз по прибыли банков в 2026 году - до 3,1-3,6 трлн рублей, следует из материалов регулятора.

"Прогноз по прибыли в 2025 году незначительно уточнен. Если не повлияют какие-либо разовые факторы, по итогам этого года прибыль сектора будет ближе к верхней границе. В 2026 году диапазон по прибыли незначительно снижен из-за ожидаемого роста кредитного риска", - отмечается в документе.

В предыдущем прогнозе ЦБ прибыль банков в 2025 году была в пределах 3-3,5 трлн рублей. В 2026 году регулятор ожидал прибыль сектора на уровне 3,2-3,8 трлн рублей.