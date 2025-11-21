Инвестиции Росморпорта в 2026 году составят около 30 млрд рублей

Ведомство получит в 2026 году один мелкосидящий ледокол

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совокупные инвестиции Росморпорта в 2026 году составят около 30 млрд рублей, ведомство получит в следующем году один мелкосидящий ледокол, сообщил журналистам глава ФГУП "Росморпорт" Сергей Пылин.

"Порядка 30 млрд руб. в следующем году. Планируем мы их потратить на ремонт, реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений, а также на строительство флота, в котором мы очень остро нуждаемся", - отметил он в рамках форума "Транспорт России". Пылин акцентировал внимание на высокой текущей потребности в дноуглубительном и ледокольном флоте, а также в других служебно-вспомогательных судах.

Росморпорт в следующем году планирует получить три арктических буксира класса Arc4 проекта NE038 и один мелкосидящий ледокол для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщил глава предприятия. "В 2026 году мы рассчитываем получить один мелкосидящий ледокол мощностью 6 МВт, который строится на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе", - уточнил Пылин.

На конец 2028 года запланирована сдача ведомству ледокола на 18 МВт, который строится на Выборгском судостроительном заводе. В 2027 году на Онежском заводе завершится строительство еще одного мелкосидящего ледокола на 6 МВт и шести шаланд. "И мы строим буксир на заводе имени Бутомы, высокого ледового класса Arc6, с опционом еще двух буксиров после того, как построим этот и примем решение, что нам нужны именно такие буксиры", - добавил он.

Сейчас в состав флота Росморпорта входят 307 судов. "Закупать флот за границей с 1 июля мы не можем, поэтому мы занимаемся строительством", - сказал он.

