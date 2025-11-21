Росморпорт продолжает работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала

Ведомство предлагает определиться с необходимостью его продления

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ФГУП "Росморпорт" планирует продолжать работы по дноуглублению Волго-Каспийского морского судоходного канала, но предлагает определиться с необходимостью его продления, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Пылин.

"У нас есть поручение президента обеспечить проходную осадку в 4,5 м на протяжении всего канала с сохранением отдельных участков одностороннего движения. Поручение никто не снимал с контроля, оно продолжает действовать: в этом году мы планируем объем извлекаемого грунта порядка 5 млн куб. м", - сказал он, уточнив, что в прошлом году объем был 6,8 млн куб м.

"Мы продолжаем исполнять поручение президента по поддержанию осадки в 4,5 метра. Объем покажут весенние замеры", - добавил глава ведомства, отвечая на вопрос о продлении работ в следующем году.

Пылин отметил, что при том, что в канале поддерживается возможность прохождения судов с осадкой в 4,5 м, за его пределами судно с такой осадкой пройти не может. "Для этого нужно увеличить канал на 20 км в морской части, стоит это порядка 1,5 млрд рублей. Плюс расширить границы морского порта Оля", - сказал он.

Кроме того, проблемой является обмеление Каспия приблизительно на 20 см в год. "Вторая проблема в том, что мы видим - грузооборот портов Астрахань и Оля достиг 6 млн тонн, это всего 35% мощности этих портов", - сказал он. Пылин добавил, что, согласно статистике, суда на ВКМСК с проходной осадкой в 4,5 метра составляют всего 1%, остальные - с осадкой до 4,2 м. "Нужно принимать решение - либо продлевать канал и искать источники финансирования для этого, либо снижать проходную осадку до 4,2 м", - сказал он.

