Третье в России автономное судно начнет работать в районе Усть-Луги в декабре

МОСКВА, 21 ноября. Третье автономное экологическое судно "Копорье" получило необходимые документы и в декабре начнет работать в морском порту Усть-Луга, сообщил журналистам глава ФГУП "Росморпорт" Сергей Пылин.

"Мы презентовали экологическое служебно-вспомогательное судно "Копорье", которое получило документы автономного судна 1 ноября и с начала декабря приступит к работе в акватории морского порта Усть-Луга",- сказал он в рамках форума "Транспорт России".

В РФ работают два полуавтономных экопарома "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" на линии "Морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград". С 2023 года они прошли более 240 тыс. морских миль и перевезли более 2 млн тонн грузов.

По словам Пылина, пока задачи по увеличению числа дооборудованных судов нет, однако вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин высоко оценили результаты работы федерального проекта автономного судовождения. "Будем продолжать накапливать опыт. Пока "Росморпорту" задачи не ставились по оборудованию иных судов",- сказал он.

Пылин также отметил, что строительство морского вокзала на терминале в Пионерском в Калининградской области закончат в 2027 году.

"Вокзал мы построим в декабре 2027 года", - сказал он. По его словам, в рамках развития терминала "Росморпорт" отвечает за строительство морского вокзала, радиорелейной башни и ливневой канализации.

