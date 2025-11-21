Губернатор Владимиров: КИФ-2026 поможет укрепить экспортные связи регионов СКФО

Мероприятие пройдет на Ставрополье в 2026 году с 17 по 19 мая

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Кавказский инвестиционный форум - 2026 поможет регионам Северного Кавказа укрепить экспортные связи и показать возможности в логистике. Одним из акцентов форума станет расширение сотрудничества со странами Азово-Черноморского и Каспийского регионов, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Ожидается, что ключевым акцентом деловой программы КИФ-2026 станет расширение экономического сотрудничества России, в первую очередь - со странами Азово-Черноморского и Каспийского регионов. Для нашего края и всего Северного Кавказа это возможность укрепить экспортные связи, показать наши возможности в логистике, сельском хозяйстве, образовании и высокотехнологичных отраслях", - написал он в Telegram-канале.

По решению организационного комитета Кавказский инвестиционный форум в 2026 году пройдет на Ставрополье с 17 по 19 мая. Площадкой станет выставочный центр "Минводыэкспо".

"КИФ уже зарекомендовал себя как эффективная площадка, где принимаются решения, влияющие на экономику всего Северного Кавказа. Уверен, форум поможет расширить международные связи Ставрополья, осуществить в крае новые проекты, привлечь новых партнеров для развития нашей экономики, городов и сел", - отметил Владимиров.