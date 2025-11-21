ЦБ продлил на год нулевой уровень комиссии по операциям с цифровыми рублями

По окончании льготного периода для юридических лиц начнут действовать минимальные на платежном рынке тарифы, сообщили в регуляторе

Здание ЦБ РФ © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Банк России продлил еще на год нулевой уровень комиссии по операциям с цифровыми рублями для юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение продлить на год период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций в цифровых рублях", - говорится в сообщении ЦБ.

По окончании льготного периода для юридических лиц начнут действовать минимальные на платежном рынке тарифы.

Для граждан любые операции с цифровыми рублями будут бесплатными. Кроме того, открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий.