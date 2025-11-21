В Кузбассе просят сохранить меры поддержки угольной отрасли региона

В "красной зоне" находятся 32 угольных предприятия, сообщил председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области - Кузбасса просят сохранить и дополнить в 2026 году меры поддержки угольной отрасли региона, в числе которых отсрочка по уплате НДПИ и запрет на индексацию тарифов на перегрузку угля. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" сообщил председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов.

"Для нас, конечно, очень важна поддержка угольной отрасли со стороны государства. <…> Для поддержки угольной отрасли в период кризиса предлагаем оставить либо дополнить меры поддержки, которые действуют, а именно продлить отсрочку по уплате НДПИ и страховым взносам до 2026 года, возобновить действие понижающих коэффициентов на дальность и перевозку энергоуглей, предоставить компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа РЖД на экспортные перевозки угля на северо-западном и южном направлениях для предприятий Кузбасса, ввести запрет на индексацию тарифов на перезагрузку угля с декабря 2025 года, ну а также обеспечить заключение соглашения между РЖД и правительством Кузбасса", - сказал он.

По словам Панова, на сегодняшний день 32 угольных предприятия региона находятся в "красной зоне". "19 предприятий уже приостановили производственную деятельность, и я думаю, что шесть из них ее не восстановят. Всего в предприятиях красной зоны у нас трудятся порядка 15 тыс. человек, а на тех предприятиях, которые остановили свою деятельность, 4 тыс. рабочих. Среднегодовая численность в угледобывающих организациях Кузбасса по результатам 10 месяцев 2025 года составила 104,3 тыс. человек - снижение на 5% относительно прошлого года", - добавил Панов.