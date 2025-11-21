Кузбасс планирует экспортировать свыше 80 млн тонн угля в 2026 году

По итогам 10 месяцев 2025 года добыча угля составила 157 млн 700 тыс. тонн, сообщил председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов

Редакция сайта ТАСС

© Максим Киселев/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Экспорт угля из Кемеровской области - Кузбасса в 2026 году составит, по прогнозам властей региона, 83 млн тонн при объеме добычи 170 млн. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" сообщил председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов.

"По итогам 10 месяцев 2025 года добыча угля составила 157 млн 700 тыс. тонн. <…> Наблюдается существенное снижение уровня добыча по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 6 млн 100 тыс. тонн. Добычу угля в 2025 году мы ожидаем на уровне 188 млн тонн, на 2026 год прогноз - на уровне 170 млн тонн. <…> Экспорт составит 85 млн тонн, что на 1,5% - на 1,3 млн тонн - выше показателя 2024 года. Прогноз по 2025 году - 102 млн тонн, на 2026 год - 83 млн тонн", - сказал он.

Панов пояснил, что в восточном направлении с начала года были отгружено 44,7 млн тонн, что сопоставимо с аналогичным показателем 2024 года. До конца года в восточном направлении будет экспортировано 54,1 млн тонн, а в 2026 году власти региона рассчитывают на отгрузку порядка 60 млн тонн.

"В северо-западном направление отгружено 27,4 млн тонн угля, что на 4% меньше, чем за этот период было вывезено в 2024 году. На 2025 год прогноз по северо-западу 33,3 млн тонн, на 2026 год - 16 млн тонн. В южном направлении отгружено 11,7 млн тонн, что на 28% больше, чем в 2024 году. Прогноз на 2025 год - 14,6 млн тонн, на 2026 год - 7 млн тонн", - пояснил Панов.

Председатель правительства региона отметил при этом, что за последние 20 лет "угольные компании Кузбасса никогда не снижали объемы добычи, всегда сохраняли рынки сбыта, наоборот, наращивали добычу, чтобы пройти через кризис".