Финансовая поддержка бюджета КБР из федеральной казны увеличена на 3,8 млрд рублей

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региона составили 24,6 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) из федерального бюджета на 2026 год увеличен на 3,8 млрд рублей и составит более 47 млрд рублей, сообщил глава республики Казбек Коков.

"Объем финансовой поддержки бюджета Кабардино-Балкарии из федерального бюджета существенно увеличен. На 2026 год это 47,3 миллиарда рублей, что на 3,8 миллиарда больше, чем в текущем году. Это, в том числе, ресурсы на реализацию нацпроектов - 11,5 млрд рублей, что значительно превышает объемы 2025 года", - рассказал Коков.

Также отмечается, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности региона составили 24,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 2,2 млрд рублей. Объемы собственных доходов республиканского бюджета также выросли: с начала года они увеличились на 16% или на 2,7 млрд рублей.

"Дополнительные ресурсы позволят эффективнее решать социальные задачи, в частности, вновь увеличить фонды оплаты труда в бюджетной сфере. В комплексе все эти меры направлены на дальнейшее повышение качества жизни жителей республики", - отметил Коков.