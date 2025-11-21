В Росатоме внедрена технология 3D-печати элементов для реактора РИТМ-200

Первым изготовленным с помощью аддитивных технологий изделием стал элемент насосного оборудования в составе ядерной энергетической установки

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Технология 3D-печати элементов оборудования реактора РИТМ-200 внедрена в Росатоме. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова ("ОКБМ Африкантов", предприятие машиностроительного дивизиона Росатома) получило разрешение на изготовление элементов оборудования реакторной установки РИТМ-200 с помощью отечественного 3D-принтера. Первым изготовленным с помощью аддитивных технологий изделием стал элемент насосного оборудования в составе ядерной энергетической установки - коробка клеммная", - говорится в сообщении. Опытные образцы прошли полный комплекс исследований в соответствии с программой и методикой испытаний, согласованной с головной материаловедческой организацией, и подтвердили возможность использования метода 3D-печати в изготовлении элементов судовой реакторной установки РИТМ-200.

Элементы реакторных установок на 3D-принтере в российской атомной отрасли изготавливают впервые. Ранее по этой технологии на предприятии создавались детали для стендового оборудования, технологической оснастки и опытных макетов. Использование аддитивных технологий в промышленности позволяет увеличить срок службы изделий, повысить экономическую эффективность и снизить трудозатраты. К настоящему времени разработана и утверждена нормативная документация, получено первое в России свидетельство Российского морского регистра судоходства.

"Получение нормативной документации на первое изделие для реакторной установки РИТМ-200, изготовленное с применением аддитивных технологий, позволяет в будущем тиражировать технологию 3D-печати для создания различного оборудования судовых ядерных энергетических установок, а также оборудования атомной промышленности другого типа и назначения", - цитируются в сообщении слова главного технолога "ОКБМ Африкантов" Юрия Вытнова.

Элемент насосного оборудования для РИТМ-200 был напечатан на отечественном 3D-принтере "Илист-L+", разработанном и изготовленном в Росатоме в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. Производство элементов осуществили в нижегородском центре аддитивных технологий Росатома на площадке "ОКБМ Африкантов", созданном в 2023 году при участи бизнес-направления "Аддитивные технологии" топливного дивизиона госкорпорации.

РИТМ-200

Реакторы РИТМ-200 создавалась с учетом более чем 60-летнего опыта эксплуатации судов атомного флота в сочетании с использованием всех современных достижений в области 3D-проектирования, расчетных программ и суперкомпьютера. Эти реакторы установлены на атомных ледоколах проекта 22220. В настоящее время в составе атомного ледокольного флота России помимо головного ледокола этого проекта "Арктика" уже работают серийные "Сибирь", "Урал" и "Якутия", строятся "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград", заложенный 18 ноября.

На сегодня известно также о ряде проектов, в которых предполагается применять эти реакторы: проект четырех плавучих АЭС с двумя реакторами на каждой для электроснабжения Чукотки (МПЭБ Баимский), проект возведения атомной станции малой мощности с РИТМ-200 в Якутии и в Узбекистане.