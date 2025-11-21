Карелия получит более 1,5 млрд на развитие сельских территорий

Средства выделят из федерального бюджета

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета выделят Карелии для развития сельских территорий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков.

"Карелия получит более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий. <...> Хочу еще раз подчеркнуть, что именно благодаря работе наших сельхозпредприятий, их вкладу в экономику региона, мы можем рассчитывать на финансирование важных проектов по программе "Комплексное развитие сельских территорий", - сказано в сообщении.

Средства направят на капремонт семи участков водопроводных сетей, главной канализационной насосной станции, а также модернизацию уличного освещения и реконструкцию здания спортшколы олимпийского резерва в Сортавале. В Олонце проведут ремонт детского сада "Радуга", детско-юношеской спортивной школы, а в деревне Тукса - многофункциональной спортивной площадки.