Литва остановила транзит грузов "Лукойла" в Калининградскую область
Редакция сайта ТАСС
14:37
ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") сообщило об остановке транзита грузов российской компании "Лукойл" в Калининградскую область.
"Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Эгидиюса Лазаускаса.
В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в свои санкционные списки.