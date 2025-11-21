Литва остановила транзит грузов "Лукойла" в Калининградскую область

Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, заявили в компании "Железные дороги Литвы"

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") сообщило об остановке транзита грузов российской компании "Лукойл" в Калининградскую область.

"Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Эгидиюса Лазаускаса.

В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в свои санкционные списки.