Кубань и ДНР создали машиностроительный кластер для выпуска новой сельхозтехники

Также предприятия планируют заниматься импортозамещением комплектующих к уже существующей сельскохозяйственной технике

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Четыре предприятия Краснодарского края и Донецкой народной Республики (ДНР) объединились в машиностроительный кластер "Юг" для выпуска новых моделей сельхозтехники и импортозамещения комплектующих к существующим. Соглашение о сопровождении проекта подписал фонд развития промышленности Краснодарского края на площадке международной выставки "Югагро".

"Машиностроительный кластер "Юг": в него входят два предприятия нашего региона и два - Донецкой Народной Республики. Это производители сельхозтехники и оборудования, а также импортозамещающей продукции. Уверен, что кооперация с предприятиями исторических территорий нашей страны позволит не только разработать и выпустить на рынок новые модели сельхозтехники, но и наладить для нее производство комплектующих, поставляемых сейчас из-за рубежа", - заявил по итогам подписания соглашения исполняющий обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, чьи слова приводит администрация Краснодарского края.

В кластер вошли предприятия "Промагротехнологии" и "ОС-Нова" - от Краснодарского края, компании "ПКЦ Сталкер" и "Донтехрезина и ко" - от ДНР. Уточняется, что планируется наладить выпуск прицепной импортозамещающей сельхозтехники, которая критически важна для российского агропромышленного сектора.

Фонд развития промышленности Краснодарского края наделили полномочиями по сопровождению кластерных проектов в 2025 году. Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по развитию промышленных кластеров, на федеральном уровне аккредитовано шесть объединений с участием предприятий Кубани.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России. Аграрии Кубани в условиях засухи в 2025 году собрали 11,3 млн тонн зерна.

В пятницу в Краснодаре завершилась 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". Она проходила с 18 ноября. В мероприятии в 2025 году причиняли участие более 600 компаний из 14 стран мира, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия и другие. В рамках деловой программы проведено свыше 40 мероприятий.